İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Haydar Sarı’nın eşi Taliha Sarı (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. DYP İzmit ilçe başkanı Abdülkadir Sarı ile birlikte 5 çocuk annesi olan Talia Sarı’nın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.