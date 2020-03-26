Talia Sarı
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Haydar Sarı’nın eşi Taliha Sarı (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. DYP İzmit ilçe başkanı Abdülkadir Sarı ile birlikte 5 çocuk annesi olan Talia Sarı’nın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz