İzmit Kozluk Mahallesi Zeytin Sokak adresinde ikamet eden emekli polis memuru Mehmet Erol Usta (77) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Erol Usta’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.