İzmit Çubuklu Bala Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Numan Biçer’in eşi Resmiye Biçer (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Resmiye Biçer’in cenazesi Çubuklu Bala Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Bala Mezarlığında toprağa verildi.