Safinaz Telseren
İzmit Orhan Mahallesi Kalender Sokak adresinde ikamet eden DMO’dan emekli merhum Rafet Telseren’in eşi Safinaz Telseren (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Safinaz Telseren’in cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz