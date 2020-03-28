İzmit Orhan Mahallesi Kalender Sokak adresinde ikamet eden DMO’dan emekli merhum Rafet Telseren’in eşi Safinaz Telseren (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Safinaz Telseren’in cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.