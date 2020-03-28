İzmit Doğan Mahallesi Değirmen Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli merhum Mustafa Karagöz’ün eşi Şazimet Karagöz (84) kalp rahatsızlığından vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şazimet Karagöz’ün cenazesi Akpınar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akpınar Mezarlığında toprağa verildi.