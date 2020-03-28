Şazimet Karagöz
İzmit Doğan Mahallesi Değirmen Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli merhum Mustafa Karagöz’ün eşi Şazimet Karagöz (84) kalp rahatsızlığından vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şazimet Karagöz’ün cenazesi Akpınar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akpınar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz