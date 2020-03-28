İzmit Mecidiye Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Gülser (81) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Gülser'in cenazesi Mecidiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecidiye mezarlığında toprağa verildi.