Hüseyin Gülser
İzmit Mecidiye Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Gülser (81) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Gülser'in cenazesi Mecidiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecidiye mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz