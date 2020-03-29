Kandıra Çamkonak Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ahmet Koç (65) akciğer ve pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Koç’un cenazesi Fattah Kışla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamkonak Mezarlığında toprağa verildi.