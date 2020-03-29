Ahmet Koç vefat etti
Kandıra Çamkonak Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ahmet Koç (65) akciğer ve pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Koç’un cenazesi Fattah Kışla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamkonak Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz