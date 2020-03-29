Mefaret Ekmen
İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak adresinde ikamet eden askeri fabrikadan emekli Şerafettin Ekmen’in eşi Mefaret Ekmen (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mefaret Ekmen’in cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz