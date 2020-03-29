İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak adresinde ikamet eden askeri fabrikadan emekli Şerafettin Ekmen’in eşi Mefaret Ekmen (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mefaret Ekmen’in cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.