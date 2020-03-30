Dürdane Çeliker
İzmit Serdar Mahallesi Dikici Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan MehmetÇeliker’in eşi Dürdane Çeliker (60) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocukannesi olan Dürdane Çeliker’in cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz