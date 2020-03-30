İzmit Serdar Mahallesi Dikici Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan MehmetÇeliker’in eşi Dürdane Çeliker (60) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocukannesi olan Dürdane Çeliker’in cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.