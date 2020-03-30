\u0130zmit K\u0131salar Mahallesinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i merhum Mehmet A\u015fut\u2019un e\u015fi Feride Kadire A\u015fut (91)ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 ve 7 \u00e7ocuk annesi olan Feride Kadire A\u015fut\u2019un cenazesi K\u0131salarMezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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