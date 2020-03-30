İzmit Kısalar Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Aşut’un eşi Feride Kadire Aşut (91)yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Feride Kadire Aşut’un cenazesi KısalarMezarlığında toprağa verildi.