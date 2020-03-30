İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde ikamet eden emekli fırıncı MustafaCandanoğlu’nun eşi Fikriye Candanoğlu (74) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesiolan Fikriye Candanoğlu’nun cenazesi Servetiye Mezarlığında toprağa verildi.