Fikriye Candanoğlu
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde ikamet eden emekli fırıncı MustafaCandanoğlu’nun eşi Fikriye Candanoğlu (74) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesiolan Fikriye Candanoğlu’nun cenazesi Servetiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz