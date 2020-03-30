Kandıra Terziler Mahallesinde ikamet eden Goodyear’dan emekli merhum Recep Karaca’nın eşiHakiye Karaca (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Hakiye Karaca’nıncenazesi Terziler Mezarlığında toprağa verildi.