Nail Maksut Atabay
Başiskele Şehitekrem Mahallesi Bahçe Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli inşaat yüksekteknikeri Nail Maksut Atabay (79) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nail MaksutAtabay’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz