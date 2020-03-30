Başiskele Şehitekrem Mahallesi Bahçe Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli inşaat yüksekteknikeri Nail Maksut Atabay (79) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nail MaksutAtabay’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.