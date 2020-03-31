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Emine Özlüoğlu

İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi Onur Apartmanı adresinde ikamet eden 1974 Cengiz Topel Hava meydan komutanı emekli hava kıdemli albay merhum Mustafa Özlüoğlu’nun eşi Emine Özlüoğlu (87) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Seka Spor’da oynamış eski basketçi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Levent Naci Özlüoğlu ile birlikte 3 çocuk annesi olan Emine Özlüoğlu’nun cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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