\u0130zmit Hasano\u011flu K\u00f6y\u00fcnde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Rasim Kurt (86) fel\u00e7 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Rasim Kurt\u2019un cenazesi Hasano\u011flu Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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