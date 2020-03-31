Saliha Celepçi
İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Celepçi’nin eşi Saliha Celepçi (68) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Saliha Celepçi’nin cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz