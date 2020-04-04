\u0130zmit Yahya Kaptan Mahallesi \u00c7\u00f6z\u00fcm Sokak adresinde ikamet eden emekli nakliyeci Salih \u015eenses (86) kalp yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Salih \u015eenses\u2019in cenazesi Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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