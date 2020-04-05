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Yorumlar

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Aydın Yıldız - Allah rahmet eylesin,geride kalanlarina da sabirlar versin insallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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Rüzgar Km/ sa Nem %
Bloodshot: Durdurulamaz Güç
Mucize 2 Aşk
Recep İvedik 6
Jumanji: Yeni Seviye
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Efsunlu Ayin
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