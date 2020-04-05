İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi Müjde Sokak ikamet eden işçi emeklisi Ethem Yıldız’ın eşi Meuze Yıldız (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Meuze Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.