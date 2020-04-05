Kandıra Çamkonak Mahallesi Karadeniz Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Raşit Tokmak (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Raşit Tokmak’ın cenazesi Kandıra Çamkonak Mezarlığında toprağa verildi.