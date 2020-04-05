Kand\u0131ra \u00c7amkonak Mahallesi Karadeniz Caddesi adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i Ra\u015fit Tokmak (86) kalp yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Ra\u015fit Tokmak\u2019\u0131n cenazesi Kand\u0131ra \u00c7amkonak Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi. \n\n
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