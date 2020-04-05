\u0130zmit Kuru\u00e7e\u015fme Yeni Mahalle Gazi Adal\u0131 Sokak adresinde ikamet eden in\u015faat ustas\u0131 \u0130smail Can (56) zat\u00fcrre nedeniyle vefat etti.Bekar olan \u0130smail Can\u2019\u0131n cenazesi Kuru\u00e7e\u015fme Hatipk\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz