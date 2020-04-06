Derince \u00c7eneda\u011f Mahallesi \u0130ncir Sokak adresinde ikamet eden esnaf Hasan Karaya (60) akci\u011fer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Hasan Karakaya\u2019n\u0131n cenazesi Asri Mezarl\u0131kta topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz