Makbule Kondakçı
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Yaşar Kondakçı’nın eşi Makbule Kondakçı (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Makbule Kondakçı’nın cenazesi Balıkesir Manyass Işıklar Köyünde toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz