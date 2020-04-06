Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Yaşar Kondakçı’nın eşi Makbule Kondakçı (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Makbule Kondakçı’nın cenazesi Balıkesir Manyass Işıklar Köyünde toprağa verildi