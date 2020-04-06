Rabia Günaydın
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Denokrasi Bulvarı ikamet eden Mısır Konsolosluğunda kavazlık yapmış merhum Abdurrahman Günaydın’ın eşi Rabia Günaydın (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rabia Günaydın’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz