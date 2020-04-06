İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Denokrasi Bulvarı ikamet eden Mısır Konsolosluğunda kavazlık yapmış merhum Abdurrahman Günaydın’ın eşi Rabia Günaydın (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rabia Günaydın’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.