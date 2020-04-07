İzmit Yenimahalle Radar Yolu Tekin Sokak adresinde ikamet eden eski çarşı esnaflarından Ahmet Ersoy (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Ersoy’un cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.