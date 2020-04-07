\u0130zmit Kurtdere \u0130slam K\u00f6yde ikamet eden i\u015f\u00e7i emeklisi Aziz Kopar (59) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bekar olan Aziz Kopar\u2019\u0131n cenazesi Kurtdere Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi. \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz