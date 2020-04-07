Kezban Kurt
Kartepe İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli Mehmet Kurt’un eşi Kezban Kurt (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Kezban Kurt’un cenazesi Giresun’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz