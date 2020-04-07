Kartepe İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli Mehmet Kurt’un eşi Kezban Kurt (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Kezban Kurt’un cenazesi Giresun’da toprağa verildi.