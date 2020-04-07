İzmit Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak adresinde ikamet eden emekli subay Kıbrıs Gazisi Keramettin Kaçar (72) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Keramettin Kaçar’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.