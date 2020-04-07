Remziye Kavalcı
İzmit Cedit Mahallesi Şehit Nihat Polat Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mehmet Kavalcı’nın eşi Remziye Kavalcı (80) kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Remziye Kavalcı’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz