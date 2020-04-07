İzmit Cedit Mahallesi Şehit Nihat Polat Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mehmet Kavalcı’nın eşi Remziye Kavalcı (80) kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Remziye Kavalcı’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.