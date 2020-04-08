İzmit Serdar Mahallesi Boncuk Sokak adresinde ikamet eden eski berberlerden merhum Yusuf Yaşa’nın eşi Esma Yaşa (84) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Esma Yaşa’nın cenazesi Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.