Esma Yaşa
İzmit Serdar Mahallesi Boncuk Sokak adresinde ikamet eden eski berberlerden merhum Yusuf Yaşa’nın eşi Esma Yaşa (84) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Esma Yaşa’nın cenazesi Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz