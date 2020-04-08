Fatma Metin
Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Battal Gazi Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmet Metin’in eşi Fatma Metin (83) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Arelia Çiçekçiliğin sahibi Özgür Metin’in annesi olan Fatma Metin’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz