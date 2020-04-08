Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Battal Gazi Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmet Metin’in eşi Fatma Metin (83) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Arelia Çiçekçiliğin sahibi Özgür Metin’in annesi olan Fatma Metin’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.