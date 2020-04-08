İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak adresinde ikamet eden cam fabrikasından emekli Yakup Şen’in eşi Hürmüz Şen (66) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hürmüz Şen’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.