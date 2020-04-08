İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Hilmi Kaya (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Hilmi Kaya’nın cenazesi Sultaniye Mezarlığında toprağa verildi.