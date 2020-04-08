\u0130zmit Tav\u015fantepe Mahallesi Sezer Sokak adresinde ikamet eden \u0130zmit Belediyesinden emekli Hilmi Kaya (83) solunum yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 \u00e7ocuk annesi olan Hilmi Kaya\u2019n\u0131n cenazesi Sultaniye Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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