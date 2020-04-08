İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 8. Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli merhum Mustafa Altıntaş’ın eşi Emine Altıntaş (89) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Emine Altıntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.