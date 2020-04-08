Emine Altıntaş
İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 8. Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli merhum Mustafa Altıntaş’ın eşi Emine Altıntaş (89) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Emine Altıntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz