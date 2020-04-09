İzmit Kabaoğlu Mahallesi Kocapınar Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası Salih Aydın (64) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Aydın’ın cenazesi Üçtepeler Mezarlığında toprağa verildi.