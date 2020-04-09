\u0130zmit Kabao\u011flu Mahallesi Kocap\u0131nar Caddesi adresinde ikamet eden in\u015faat ustas\u0131 Salih Ayd\u0131n (64) akci\u011fer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Salih Ayd\u0131n\u2019\u0131n cenazesi \u00dc\u00e7tepeler Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz