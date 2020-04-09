Gölcük Şirinköy 873.Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Salih Pektaş’ın eşi Zekiye Pektaş (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zekiye Pektaş’ın cenazesi Amasya Merzifon’da toprağa verildi.