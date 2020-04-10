Durdu Ceylan
İzmit Doğan Mahallesi Asalet Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Ceylan’ın eşi Durdu Ceylan (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Durdu Ceylan’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz