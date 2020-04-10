İzmit Doğan Mahallesi Asalet Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Ceylan’ın eşi Durdu Ceylan (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Durdu Ceylan’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.