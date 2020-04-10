Gülten Canbaz
İzmit Kozluk Mahallesi Kayseri Sokak adresinde ikamet eden elektrik ustası İsmail Kabasakal’ın eşi Gülten Canbaz (66) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülten Canbaz’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz