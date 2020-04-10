İzmit Kozluk Mahallesi Kayseri Sokak adresinde ikamet eden elektrik ustası İsmail Kabasakal’ın eşi Gülten Canbaz (66) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülten Canbaz’ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.