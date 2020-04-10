İzmit Yahya Kaptan Mahallesi F.46 blok adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi Mehmet Çeliköz (69) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Çeliköz’ün cenazesi Emirhan Mezarlında toprağa verildi.