\u0130zmit Yahya Kaptan Mahallesi F.46 blok adresinde ikamet eden T\u00fcpra\u015f emeklisi Mehmet \u00c7elik\u00f6z (69) \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Mehmet \u00c7elik\u00f6z\u2019\u00fcn cenazesi Emirhan Mezarl\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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