İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Aydoğan’ın eşi Fatma Aydoğan (86) Alzheimernedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Aydoğan’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.