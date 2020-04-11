İzmit Akpınar Mahallesi Ormanköy Konutlarında ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Hayri Derin(61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayri Derin’in cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.