\u0130zmit Akp\u0131nar Mahallesi Ormank\u00f6y Konutlar\u0131nda ikamet eden K\u00f6y Hizmetlerinden emekli Hayri Derin(61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Hayri Derin\u2019in cenazesi Kuru\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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