İzmit Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak adresinde ikamet eden ve Gölcük’te gazete dağıtıcısıolan ve İzmit Gençlik ve Baç Spor eski futbolcusu “Pasakül” lakaplı merhum Mehmet Ali İpekten’in eşi Şükran İpekten (89)yaşlılık nedeniylevefat etti. SGK’dan emekli memur Fatma Cenk ile muhasebeci Çetin İpekten’in anneleri olan Şükran İpekten’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.