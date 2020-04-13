İzmit Akmeşe Sultaniye Köyünde ikamet eden Çiftçi merhum Ekrem Demirtaş’ın eşi Lütfiye Demirtaş (75) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Lütfiye Demirtaş’ın cenazesi Sultaniye Mezarlığında toprağa verildi.