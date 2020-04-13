Lütfiye Demirtaş
İzmit Akmeşe Sultaniye Köyünde ikamet eden Çiftçi merhum Ekrem Demirtaş’ın eşi Lütfiye Demirtaş (75) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Lütfiye Demirtaş’ın cenazesi Sultaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz