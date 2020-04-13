İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Necmi Çelikden (70) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necmi Çelikden’in cenazesi Kandıra Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.