Necmi Çelikden
İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Necmi Çelikden (70) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necmi Çelikden’in cenazesi Kandıra Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz