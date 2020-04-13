İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi Ramazan Çakır’ın eşi Perihan Çakır (70 )akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Perihan Çakır’ın cenazesi Başiskele Döngel Mezarlığında toprağa verildi.