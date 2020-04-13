Perihan Çakır
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi Ramazan Çakır’ın eşi Perihan Çakır (70 )akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Perihan Çakır’ın cenazesi Başiskele Döngel Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz