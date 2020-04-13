\u0130zmit K\u00f6rfez Mahallesi Emin Terzio\u011flu Sokak adresinde ikamet eden emekli servis \u015fof\u00f6r\u00fc Seyfettin Karayel (87) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Seyfettin Karayel\u2019in cenazesi Bah\u00e7ecik Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi. \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz