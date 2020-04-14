Hatice Yılmaz
Başiskele Mahmut Paşa Mahallesinde ikamet eden Elektrikçi merhum Mehmet Yılmaz’ın eşi, 5 çocuk annesi, Mehmet Ali Paşa Camii merhum imam hafız Salih’in gelini Hatice Yılmaz(90) kanserden vefat etti. Cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz