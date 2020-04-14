\u0130zmit Ayazma Mahallesi Kuvay-\u0131 Milliye Caddesi No.4\u2019te ikamet eden Mobilyac\u0131, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Kemal Karal\u0131(86) kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz