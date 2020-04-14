\u0130zmit Kuru\u00e7e\u015fme Fatih Mahallesi 50.Sokak No.2\u2019de ikamet eden \u0130\u015f\u00e7i emeklisi, 7 \u00e7ocuk babas\u0131 Osman Da\u011fhan(93) ba\u011f\u0131rsak rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi Kuru\u00e7e\u015fme mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz