\u0130zmit Kocatepe Mahallesi 80. Sokak No.3\u2019te ikamet eden Petkim emeklisi, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Kocatepe Mahalle Muhtar\u0131 Mustafa Kabak\u2019\u0131n amcas\u0131 Ricai Kabak(76) koah rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi Sipahiler Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz