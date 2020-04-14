\u0130zmit \u015eirintepe Mahallesi Emniyet\u00e7iler Sitesi 2. Blok K.4 No.7\u2019de ikamet eden emekli polis, Kore Gazisi, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 S\u00fcleyman Acar(90) ya\u015fl\u0131l\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 fel\u00e7ten vefat etti. Cenazesi Ba\u011f\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz